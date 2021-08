Cristóbal Campos: “Siempre voy a tener un referente de gran peso como es Johnny Herrera”

Cristóbal Campos, arquero de Universidad de Chile, valoró este martes el tener la oportunidad de disputar algunos partidos como titular con el primer equipo, ante la sanción del titular Fernando de Paul.

El joven guardameta reveló además que su referente en el puesto es Johnny Herrera y que hoy solo piensa en “estar a la altura” de lo que significa ser golero del elenco estudiantil.

“Tengo que ir paso a paso, seguir creciendo, me falta por mejorar, por mostrar, muchas falencias que hemos tenido, cuando sea menor el margen de error, se podrá hablar de estar como un arquero más maduro y para eso va a transcurrir un largo tiempo”, expresó Campos en conferencia de prensa.

“Me ilusiona el partido del fin de semana, trabajar hoy para competir, ganar el partido y estar a la altura de lo que significa ser el arquero de la ‘U’”, agregó el meta que jugó en el Ñublense y en la victoria en el clásico con la UC.

Además, el oriundo de Lonquén reconoció que “siempre he tenido como ídolo a Johnny, desde que entré al club, desde que tengo noción de lo lindo que es jugar al arco (…) De Europa siempre me han gustado los arqueros del estilo alemán, Neuer, Ter Stegen y varios más, pero dentro de todo no me gusta salir tan afuera si no puedo superar mis capacidades en el fútbol chileno. Siempre voy a tener un referente de gran peso como es Johnny Herrera”.

Respecto al valioso triunfo sobre el tricampeón del fútbol chileno, Campos dijo que “fue un partido con muchas cosas positivas, sensaciones buenas. Nos deja con una sensación positiva, por la confianza con mis compañeros, la confianza que entrega el cuerpo técnico, tenemos que estar a la altura de estos grandes partidos”.

En cuanto a la labor de Esteban Valencia como técnico interino, el portero señaló que “seguimos bien con él, tenemos una gran confianza, le damos la confianza con mis compañeros y vamos trabajando de la mano juntos para llevar esto donde merecemos y lo que tenemos que mejorar aún, porque por un partido no cambian las cosas. Queda mucho más por delante”.