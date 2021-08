Juvenal Olmos furioso con el arrebato de Diego Poyet: “No estás jugando en el campo ni en la playa con tus amigos”

Juvenal Olmos, exentrenador de Universidad Católica y actual comentarista deportivo, se mostró furioso al opinar sobre el arrebato de Diego Poyet, hijo del actual DT de la UC e integrante del cuerpo técnico cruzado, quien en el clásico ante la U saltó la reja que divide la tribuna de la cancha, para reclamar ante el árbitro Roberto Tobar.

En su participación en la edición del lunes de “Todos somos técnicos” de TNT Sports, Olmos no se guardó nada para criticar a Diego Poyet. “El sabe que no puede pasarse la reja. Esto es igual en Perú, en Bolivia, en Francia, en Inglaterra, en Italia, nadie salta una reja, es imposible, cómo lo va a hacer. No estás jugando en el campo ni en la playa con tus amigos ¡No puedes saltar una reja!”, partió manifestando.

“El que está en el mundo del fútbol, los que participamos en el mundo del fútbol, sabemos que no podemos saltar una reja ¿cómo te vas a meter a la cancha? ¿A título de qué te vas a meter a una cancha?”, continuó.

Quien conquistara el Apertura 2002 como DT de la UC fue más allá y puso sobre la mesa los cuestionamientos que hay sobre la figura de Gustavo Poyet, para reprochar aún más lo que hizo el actual analista del cuerpo técnico de la “Franja”.

“Cuando uno dice que el actual técnico de Católica tiene dificultades en el manejo, esto es una dificultad en el manejo. El que entró, su hijo, es un profesional que forma parte de su cuerpo técnico. Si su cuerpo técnico cada semana se hace expulsar, es un pésimo apoyo al entrenador principal. Tienen que estar en línea”, estableció.

Cabe recordar que Diego Poyet, quien no estaba habilitado para estar dentro del campo de juego en el estadio El Teniente de Rancagua, saltó una reja e ingresó a la cancha para reclamar, mientras el árbitro Roberto Tobar se disponía a revisar una jugada en el VAR.