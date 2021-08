Eduardo Vargas y la clave de su nuevo aire futbolístico: “Tengo la cabeza concentrada en comer bien”

Eduardo Vargas se está reencontrando con su nivel en el Atlético Mineiro de Brasil. El fin de semana pasado, a pesar de ser expulsado, el delantero chileno marcó un gol y dio una asistencia en el triunfo ante Athletico Paranaense en su regreso a las canchas luego de sufrir coronavirus.

En conferencia de prensa, el seleccionado nacional manifestó su felicidad por su presente y explicó la modificación en su alimentación para estar al 100% físicamente.

“Estoy muy feliz. Primero por volver y estar con mis compañeros y luego por el gol, muy contento, también por la asistencia. Ganamos, pero estoy un poco triste por la expulsión”, declaró “Turboman”.

Eduardo Vargas viene de anotar un gol y dar una asistencia / Foto: @Atletico

“Tengo la cabeza concentrada en comer bien, entrenar bien y la verdad es que me siento mucho más ligero en el campo y en los entrenamientos. Estoy más dispuesto, no me siento tan cansado como antes, ahora me siento muy bien”, añadió.

Además, aseguró: “Estaba fuera de mi cabeza. Dije de la noche a la mañana: ‘Voy a dejar de comer cosas malas, voy a empezar a comer mejor, voy a entrenar mejor, voy a dar el 100% en los entrenamientos, en los partidos’ y eso fue porque quería, intentar hacer las cosas bien aquí en el club y ser bueno conmigo mismo”.