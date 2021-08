Mathías Corujo anuncia su retiro con la frente en alto: “Estoy feliz de saber que he dado todo de mí”

El uruguayo Mathías Corujo, uno de los futbolistas extranjeros más destacados que ha pasado por nuestras canchas en los últimos años, anunció este jueves el fin de su carrera profesional.

A través de una emotiva publicación en Instagram, quien brillara con la camiseta de Universidad de Chile entre 2014 y 2016 dio a conocer la noticia de su retiro.

“Quiero comunicarles que he decidido ponerle punto final a mi carrera como futbolista profesional. Estoy feliz de saber que he dado todo de mí, con profesionalismo y disfrutando siempre de lo que más me gusta hacer”, partió manifestando.

“Estoy agradecido con los clubes que han confiado en mí para defender sus camisetas, y a la Selección Uruguaya por haberme permitido representar los colores de mi país”, agregó.

Más allá de lo estrictamente deportivo, Corujo remarcó que “también me retiro feliz de llevarme lo más importante que son las buenas personas que me crucé, y que puedo decir que me llevo grandes amigos”.

“Quiero agradecer especialmente a mi familia y amigos que me han acompañado en los lindos momentos de mi carrera y más aún en los no tan lindos”, cerró.

Corujo, de la U a la “Celeste”

De esta forma, Mathías Corujo, de 35 años, puso fin a su carrera como futbolista profesional. Con Universidad de Chile disputó 67 encuentros y marcó 12 goles. En cuanto a títulos, conquistó el Apertura 2014, la Supercopa 2015 y la Copa Chile 2015.

Y fue justamente su buen nivel con la camiseta azul lo que le abrió las puestas de su selección, con la que alcanzó 22 presencias y anotó un tanto. Fue parte de los plantel de la “Celeste” en las ediciones 2015 y 2016 de la Copa América.

El último equipo del “Chiche” fue Sol de América de Paraguay. Además, durante su carrera defendió los colores de Montevideo Wanderers, Peñarol, Cerro Porteño y San Lorenzo de Almagro.