El drama familiar que terminó por desmoronar a Simone Biles en los JJ.OO.

Ya terminado los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en su disciplina, Simone Biles reveló un episodio previo a su participación en el evento deportivo que gatilló la crisis que la llevó a retirarse de algunas pruebas de gimnasia artística.

En entrevista exclusiva con la cadena NBC, la gimnasta estadounidense reiteró la importancia de la salud mental y lo complicado que es para una mujer “ser atleta porque todo el mundo reza por tu caída”.

Ese peso, relató Biles, fue aún más evidente en Tokio al enterarse de un trágico deceso en su familia que terminó por desarmarla mentalmente en la previa a su participación en los Juegos. La muerte de una tía cercana, dos días antes de subirse a la barra, que la afectó al punto de descartarse de las competencias de suelo y salto.

La pena de Simone Biles

“La gente no entiende por lo que estamos pasando. Hace dos días me desperté y mi tía falleció inesperadamente, es algo que tampoco esperaba y eso no hizo más fácil estar aquí en los Juegos Olímpicos”, relató Biles, quien salió al paso de las críticas que algunos atletas han recibido en redes sociales por su participación en los JJ.OO.

“Al final del día tienes que ser más consciente sobre lo que dices en las redes, pues no tienes idea de lo que están pasando estos atletas”, afirmó la deportista, quien aclaró que en sus segundos Juegos Olímpicos vivió algo que nunca “imaginé o soñé”.

“No es en absoluto como imaginé o soñé que serían estos Juegos, pero fue una bendición representar a los Estados Unidos”, finalizó.