Juvenal Olmos y la UC: “Prefieren entrenadores sin una opinión firme en muchas cosas”

Frente al convulsionado momento que atraviesa Universidad Católica, y en particular su cuerpo técnico encabezado por Gustavo Poyet, Juvenal Olmos, exentrenador cruzado y actual comentarista deportivo, hio un particular análisis para explicar los cuestionamientos hacia al DT uruguayo.

Olmos, quien defendió a la UC en tres etapas como jugador y consiguió un título de Primera División como entrenador, sostuvo que los reproches hacia Poyet desde la directiva van más allá de lo netamente futbolístico y lo resultados.

Según el rostro de TNT Sports, los cuestionamientos que hoy tienen en una complicada situación a Poyet pasan por un asunto de actitud y las consecuencias que eso genera tanto a nivel público como privado.

“Técnicos como Salas -en el último período-, como el Fantasma Figueroa y como Olmos, a la gente de la Católica no le gustan. Ellos prefieren otro tipo de entrenadores, prefieren entrenadores con una declaración al interior, sin una opinión firme en muchas cosas y no como Poyet que en este momento está desbalanceando una UC que era un lago tranquilito”, planteó Olmos en “Todos somos técnicos”.

“La UC salía campeón y no habían grandes declaraciones, no habían temas cruzados entre jugadores y cuerpo técnico, no habían temas de cantidad de expulsados durante los partidos, no habían estas declaraciones como que todos se inquietan, el cuerpo técnico no generaba un desorden dentro de la institución y es ahí donde genera ruido Poyet”, continuó.

Por lo mismo, Juvenal Olmos estableció lo siguiente: “¿Desde dónde hay que evaluar a Poyet? Desde todo puto de vista. Hace mucho tiempo el fútbol cambió, antes los técnicos decían ‘yo me preocupo de la cancha’, pero eso hoy se alteró, hoy un entrenador es mucho más que cancha”.