El futuro de Lionel Messi tras salir de Barcelona comienza a aclararse

Rápidamente después de que se diera a conocer la noticia de su salida de Barcelona, Lionel Messi parece tener novedades concretas respecto a lo que será su futuro futbolísitco.

Sabido es que la contratación de una mega estrella como lo es la “Pulga” sólo la pueden llevar a cabo clubes de alto poder económico y que se encuentren en la élite del fútbol mundial. Así, los primeros apuntados han sido Manchester City y Paris Saint-Germain.

Lo del City parecía cobrar más fuerza por la presencia de Pep Guardiola, sin embargo el propio DT catalán descartó a Messi. “Hemos gastado 40 millones en (Jack) Grealish, más los 60 que hemos recaudado en ventas, y le hemos dado el número 10. Lionel Messi no está en nuestros planes”, djo.

Más allá de eso, Guardiola tuvo palabras para lo que fue la salida de Messi de Barcelona. “Ha sido una sorpresa para todo el mundo. Creo que el presidente Laporta ha sido claro con los motivos. No he hablado ni con el presidente ni con el jugador, pero cuando tienes unas pérdidas de 487 millones, la decisión está tomada”, sostuvo.

Pep se mostró agradecido por todo lo que hizo Messi en el Barça. “Gracias por haber hecho que el Barcelona dominara el fútbol mundial durante una década. Le deseo lo mejor, no será olvidado. Me hubiera encantado verlo retirarse en Barcelona, es el futbolista más extraordinario que he visto en mi vida”, declaró.

Messi, opción en el PSG

En un sentido totalmente diferente fueron las declaraciones de Mauricio Pochettino, DT del Paris Saint-Germain, sobre la salida de Messi en Barcelona y la oportunidad de poder ficharlo.

“Sabemos lo que pasó con Messi, no voy a decir lo contrario, pero nosotros estamos concentrados en empezar bien la temporada. Leonardo y el presidente del club trabajan discretamente en el mercado para mejorar en lo que es posible el equipo y lograr los objetivos que nos planteamos al principio de la temporada”, sostuvo.

“Cuando hablamos de un jugador de la talla de él, para muchos clubes como PSG, este tipo de oportunidades puede pasar o no por delante tuyo. El club está trabajando, si hay alguna información lo comunicaremos con brevedad. Estamos analizando todas las posibilidades y esta es una de ellas. Hablando del mercado, es obvio que pueda pasar o no”, añadió.