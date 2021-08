Fernando Zampedri: “Soy jugador de fútbol, no boxeador”

Después de una convulsionada semana post derrota en el Clásico Universitario ante la U, la UC volvió a los triunfos al vencer 4-3 a Deportes La Serena en San Carlos de Apoquindo. La gran figura del triunfo cruzado fue el delantero argentino Fernando Zampedri.

Y tras recibir su premio como jugador de partido en la transmisión oficial de TNT Sports, el goleador de la “Franja” desmintió haberse enfrentado durante una práctica con Diego Poyet, hijo del DT e integrante del staff técnico cruzado.

“Se dijo por muchos lados que tuve una pelea con algunos del cuerpo técnico y no es así, para nada. Soy jugador de fútbol y no boxeador”, manifestó el hombre gol de Universidad Católica, respecto a la información que lanzó a mitad de semana El Mercurio.

“Cuando tiran una información la tienen que ver bien, porque de muchos lados me escribieron y me llamaron para saber qué estoy haciendo, que me estoy ‘agarrando a combos’ con el cuerpo técnico”, agregó.

Más allá de aquello, Fernando Zampedri valoró lo mostrado por la UC ante La Serena, en comparación con lo exhibido en el clásico ante la U en Rancagua. “Lo positivo es que el partido pasado tuvimos ocasiones y por ahí nos faltó. En este partido tuvimos muchas ocasiones y marcamos”, dijo.

Eso sí, el “Toro” llamó a corregir errores en la faceta defensiva. “Hay que mejorar el retroceso, cuando nos toca defender. Soy el primero que presiona, eso es de todos, es un momento de aprendizaje. Tenemos que cerrar más los espacios y no dar tantas posibilidades al rival”, sostuvo.