Suazo con todo contra el ayudante técnico de la UC: “Muerto, el equipo no te quiere”

El duelo entre Universidad Católica y Deportes La Serena que se disputó el sábado en San Carlos de Apoquindo tuvo un final caliente. Y bien lo sabe Humberto Suazo.

“Chupete” protagonizó un fuerte cruce con el ayudante técnico de la UC, el argentino Cristian Paulucci, en los minutos finales del encuentro que terminó con triunfo 4-3 para la “Franja”.

En imágenes de “La otra Ccámara” de TNT Sports se pudo apreciar el enfrentamiento del exseleccionado nacional con Paulucci, quien las ofició de DT ante la ausencia del uruguayo Gustvo Poyet por suspensión.

“”Cállate pela’o hijo de puta. Cierra el orto, pelao. “qué hai alegado tanto, pelao. Siéntate un rato, muerto”, le gritó “Chupete” al asistente técnico de la UC, mientras este le reclamaba una acción al árbitro Christian Rojas.

Cristian Paulucci, ayudante técnico de la UC / Foto: AgenciaUNO

“Cobraste la falta que no es. No viste la de Diego y vieron la de Suazo. Es fácil así, ¿eh?”, manifestó Paulucci ante Rojas, mientras el capitán de La Serena lo seguía recriminando en duros términos.

Pero el veterano delantero de los “papayeros” no se quedó ahí y lanzó otro dardo: “el equipo no te quiere ¡No te quieren!”. La respuesta de Paulucci no se hizo esperar: “¡Cerrá el orto y jugá”.

Posteriormente, Suazo continuó con sus descargos y gritó: “equipo grande pidiendo la hora, pelao. Estai cagao”. Ante eso, el miembro del staff técnico de Católica contestó con las siguientes palabras: “Terrible el miedo que te tengo a vos”.

Tras el pitazo final que decretó el triunfo cruzado, Humberto Suazo se fue a camarines alegando: “equipo grande y andan pidiendo la hora, el pelao culiao estaba todo cagado”.

Pincha aquí para ver el video del cruce entre Humberto Suazo y Cristian Paulucci.