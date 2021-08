Cecilia Pérez y el desempeño de Chile en Tokio: “Estos son procesos y acá estamos acostumbrados a ser blanco y negro”

Cecilia Pérez, ministra del Deporte, cuestionó a quienes han manifestado duras críticas en contra de los representantes del Team Chile en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, evento en el que nuestro país no consiguió medallas.

En entrevista con Las Últimas Noticias, la secretaria de Estado respaldó a los deportistas chilenos que compitieron en Tokio, como también defendió los 250 millones de dólares que invirtió el Estado durante el último ciclo olímpico.

“El cambio de paradigma es trabajar multidisciplinariamente con nuestros deportistas, incluso atrevernos a esperar su rendimiento y no creer que si no logro medalla lo dejo de lado, porque no se lo merecen, se sacan la mugre, vibramos con sus logros, pero pocos conocemos lo que hay detrás”, expresó la ministra del Deporte.

“Cuando vi a Carla Guerrero llorar y pedir disculpas sentí que no podía pedirlas, porque las chiquillas lo dieron todo”, agregó.

Sobre aquellas críticas que apuntan que ponen sobre la mesa la cuantiosa inversión estatal versus la escasez de medallas o marcas importantes en Tokio, Cecilia Pérez estableció que “no comparto la mirada economista del rendimiento de nuestros deportistas, porque no solamente son atletas, sino personas. Estos son procesos y acá en Chile estamos acostumbrados a ser blanco y negro, o somos súper exitistas o vemos todo negro”.

“Con Yasmani Acosta y Guillermo Pereira rozamos la medalla de bronce. Si Yasmani, que no perdió ningún combate y por una diferencia del jurado terminando dando el bronce a otro deportista, o si la pelota de Mito no hubiera salido, y hubieran logrado medalla de bronce, estaríamos hablando de cosecha histórica”, complementó.

Cecilia Pérez le pone tarea a la Convención

En base a los argumentos ya expuestos, la exvocera de Gobierno pidió “un poco más de respeto por nuestros deportistas, por su esfuerzo, por su entrenamiento, por su trabajo. Tengo la esperanza de que el deporte sea valorado en la dimensión que tiene”.

“Hoy, con todo lo que ha vivido Chile, el único espacio donde no hay división es el deporte, el único espacio donde hay una felicidad de un país completo es el deporte, el único espacio donde te pones en lugar del otro es el deporte, y eso es lo que hay que cuidar”, añadió.

En ese sentido, la ministra dejó un recado: “espero que en la Convención Constituyente el deporte sea reconocido como un bien social en la Constitución y en base a eso se trabaje en leyes para establecer un sistema nacional de deporte y actividad física que comunique el deporte formativo, social y recreativo con el alto rendimiento y deporte máster”.