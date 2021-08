El presidente del PSG se la canta clara a Mbappé: “No tiene excusa para hacer otra cosa que quedarse”

Con el fichaje de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain, el rumor de la posible salida de Kylian Mbappé al Real Madrid comenzó a tomar mucha fuerza, sin embargo el propio presidente del PSG descartó cualquier opción de salida del joven crack francés.

Durante la conferencia de prensa en la que se presentó a Messi, el empresario qatarí Nasser Al-Khelaifi fue enfático al establecer que el fichaje de la “Pulga” no empujará la salida de Mbappé Todo lo contrario.

“Es jugador del PSG. Ha dicho públicamente que no quiere dejar el equipo… Conocemos su futuro, ya ha dicho que no quiere dejar el equipo y se quedará. Dijo que quería un equipo competitivo, y no se puede tener un equipo más competitivo”, manifestó.

“No tiene excusa para hacer otra cosa que quedarse. Es parisino y tiene mentalidad de ganador. Es un jugador nuestro”, complementó el mandamás del PSG, cerrando así la posibilidad de que el campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 sea traspasado al Real Madrid.

“Los mejores del mundo”

Con Messi, Mbappé, Neymar, Sergio Ramos y tantas otras figuras en el plantel, Nasser Al-Khelaifi proyecta un ciclo lleno de éxitos para el Paris Saint-Germain.

“Tenemos una gran ambición en nuestro proyecto, y ahora esto culmina con la llegada del mejor jugador del mundo. Ojalá Messi pueda conseguir muchos trofeos con sus compañeros, que son los mejores del mundo. Y a uno de los mejores entrenadores del mundo, como es Pochettino”, sostuvo.

Por otro lado, el empresario qatarí remarcó que el fichaje de Messi y la conformación del actual plantel están en regla. “Seguimos la regulación del Fair Play desde el primer día. Antes de hacer cualquier cosa, nuestro equipo financiero verifica todo. Teníamos la capacidad de fichar a Messi por el Fair Play Financiero y siempre seguiremos las reglas. Esto es algo que hacemos por el club, y también por la ciudad de París”, declaró.