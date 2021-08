Miguel Ángel Mujica, presidente del Coch: “La actuación del Team Chile nos deja tranquilos, pero no conformes”

Previo a Tokio 2020, el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, advirtió que no sería extraño volver con una medalla, y que tenía fe de regresar con varios diplomas. Concluida la cita de los cinco anillos, sin preseas y con tres “cartones”, los mismos que en Río 2016 y dos menos que en Londres 2012, el dirigente cuenta que quedó tranquilo, pero no conforme.

Más allá de los logros, el mandamás del Coch afirma que vamos avanzando de cara al desafío histórico que significan los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Además, aborda el delicado tema de la salud mental, puesto en la agenda nacional por Arley Méndez y María José Mailliard, quien reclamó por la ausencia de su psicóloga en la capital japonesa.

¿Qué sensación le deja la actuación del Team Chile en Tokio 2020?

—Nos deja tranquilos, pero no conformes. Nuestros deportistas han mostrado durante los últimos años que muchos de ellos están en la élite mundial de su disciplina y eso se vio confirmado en Tokio, con tres diplomas olímpicos y otros cuatro Top 10. Sin embargo, sé que todos querían volver con una medalla, por eso debemos seguir trabajando para ayudarlos a conseguir ese sueño, a dar ese salto final de calidad. No es fácil, pero estamos cerca.

Usted dijo que no le extrañaría llegar con una medalla, ¿siente quizá algo de decepción por eso?

—No, en absoluto. Nuestros deportistas demostraron su calidad y algunos estuvieron muy cerca, eso me confirma que no había que extrañarse en caso de ganar una, pero un podio olímpico son palabras mayores, tienes que superar a muchas potencias mundiales. No podemos poner la vara en una medalla, tenemos que hacer un análisis más completo.

También indicó que tenía fe de volver con varios diplomas, pero se consiguieron tres, igual que en Río 2016 y dos menos que en Londres 2012. ¿Es lo que esperaba Miguel Ángel Mujica?

—Como le decía, el hecho de que un grupo haya conseguido diplomas olímpicos o estar dentro de los primeros 10 de su disciplina confirma que el nivel existe, y eso sí estaba dentro de nuestras expectativas. Sé que nadie quiere tanto como los propios deportistas poder ganar una medalla, seguiremos trabajando para ayudarlos a conseguirla.

Hay más recursos que antes, ¿vamos avanzando?

—Yo creo que sin duda alguna vamos avanzando. En los últimos Juegos Panamericanos, que es nuestra verdadera instancia de medición, obtuvimos los mejores resultados de la historia. Y logramos clasificar a Tokio a una delegación histórica en cuanto a deportistas, pero especialmente en cuanto a deportes y a participación femenina. Creo que vamos por un buen camino, son más de 10 años de un trabajo serio y planificado. Hay cosas que tenemos que mejorar, eso es lo que esperamos hacer de cara a Santiago 2023 y París 2024.

¿Qué se les puede exigir a los deportistas chilenos en este tipo de eventos?

—Más que exigir, yo creo que lo que uno espera es que puedan repetir o mejorar sus actuaciones top a nivel internacional. Que quienes han sido medallistas mundiales confirmen su nivel entre los mejores del planeta o que los más jóvenes puedan demostrar que tienen con qué competir de igual a igual con los adultos. Y me parece que en la gran mayoría de los casos, esas premisas se cumplieron. Por supuesto que todo sería más fácil de explicar habiendo ganado una medalla, pero para un país como el nuestro, ése no puede ser el único indicador.

¿Qué le parecieron las declaraciones alusivas a la salud mental que hicieron Arley Méndez y María José Mailliard, quienes eran cartas de medalla?

—Desde el Comité Olímpico sabemos lo importante que es el aspecto psicológico en el deporte de alto rendimiento. Por eso, todos cuentan con la posibilidad de atenderse con especialistas de la materia, ya sea en el CEO o en el CAR, y desde el Área Médica del Coch se llevó adelante un proyecto muy importante durante el 2020 para lidiar con la ansiedad e incertidumbre de la pandemia. Me parece importante que los mismos deportistas sean quienes revelen este tema, nosotros estamos a disposición de ellos y sus federaciones para ayudarlos como sea necesario.

¿Se arrepiente Miguel Ángel Mujica de no haber llevado más psicólogos en la delegación, por privilegiar especialistas del aspecto físico?

—Pero luego nos podrían haber reclamado porque no hay suficientes kinesiólogos o masoterapeutas. La delegación nacional no era lo suficientemente grande como para contar con todas las credenciales necesarias y, con esa información, nuestra Área Médica tomó las decisiones correspondientes y se convocó a los profesionales del CEO y del CAR que finalmente viajaron a Tokio. Yo confío en su criterio y no me correspondería estar arrepentido por algo así.

¿Cómo quedamos parados de cara a Santiago 2023?

—Santiago 2023 es un desafío enorme por varios motivos. Primero, porque el Team Chile viene de hacer la mejor actuación de su historia en Lima 2019 y no va a ser fácil de superar. Segundo, porque implica prácticamente duplicar el tamaño de la delegación y contar con más de 600 deportistas que estén preparados para competir a ese nivel. Y tercero, porque esperamos que estos Juegos Panamericanos sean un hito histórico en la masificación del deporte en Chile. Para todo esto ya venimos trabajando con las federaciones y con el Estado, hemos creado una unidad especial de apoyo y vamos a concretar otras iniciativas en las próximas semanas que nos ayuden a dar un nuevo salto de calidad.