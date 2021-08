Ni se le ocurra abrazarse o sacarse la mascarilla: este es el protocolo para asistir a los estadios

Tras casi un año y medio, este fin de semana retornará el público a los estadios del fútbol profesional chileno. Este miércoles, la ANFP y autoridades de Gobierno dieron a conocer el protocolo que regulará la presencia de los hinchas en las tribunas.

En el estadio Santa Laura, que este sábado albergará el duelo entre Unión Española y Colo Colo, que se jugará con público, Pablo Milad y autoridades gubernamentales presentaron las normas para el retorno de los hinchas.

Entre los principales puntos del protocolo, que se explica con detalle en el sitio “Vamos al estadio”, se destaca que sólo ingresar a los recintos deportivos quienes cuenten con su pase de movilidad.

Ya en el estadio, los asistentes deben mantener la distancia física de al menos un metro con el resto de los presentes y utilizar la mascarilla de manera correcta en todo momento. Además, no podrán consumir alimentos: no se venderán en el estadio ni tampoco se podrán ingresar.

El resumen de las medidas para regresar a los estadios / Foto: Estadio Seguro

También se estableció que los hinchas tendrán que mantenerse en una ubicación fija durante todo el desarrollo del espectáculo y no podrán manipular elementos que porten otras personas.

En la misma línea, se remarcó que no puede haber contacto físico entre quienes se encuentren en las tribunas. El llamado es a evitar los abrazos, aunque la euforia de un gol valga una celebración como en antaño. En esta nueva realidad no se podrá.

Los clubes organizadores de cada partido serán los responsables de fiscalizar el cumplimiento de la normativa, disponiendo de auxiliares sanitarios que estarán en distintos sectores del estadio.

“Hago un llamado principalmente a los hinchas, la pandemia no ha terminado, la pandemia sigue, nosotros debemos ser un ejemplo como una actividad que no se ha detenido desde el inicio por la responsabilidad, la profesionalidad de todos los clubes que han cumplido los protocolos”, declaró Milad, quien además indicó que aquellos que no cumplan con el reglamento arriesgan hasta un año sin asistir a los estadios como castigo.

El llamado desde el Gobierno

La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, comentó que “hay 12 clubes que tienen público autorizado en los estadios, 19 en tramitación de su permiso y 15 clubes que no han presentando ningún papel. Tiene que haber un esfuerzo de esos clubes para que exista en sus canchas el aliento necesario”.

Respecto a la puesta en marcha del regreso del público a los estadios, la secretaria de Estado hizo un llamado tanto a hinchas como clubes. “Seamos responsables institucionalmente y personalmente para que no tengamos que retroceder. Si no se cuida un derecho ganado, por cierto que ese derecho se puede perder”, advirtió.