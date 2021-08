Justicia argentina confirma resultado negativo en examen ADN de joven que aseguraba ser hijo de Diego Maradona

Luego del fallecimiento, en noviembre del año pasado, del astro argentino Diego Armando Maradona, varios jóvenes han asegurado ser hijos biológicos del campeón del mundo en México ’86 y esta mañana, uno de ellos, Santiago Lara, supo de parte de la justicia transandina que los resultados de sus exámenes de ADN confirmaron que no tenía ningún parentesco con el “10”.

Este jueves, en el programa “Nosotros a la Mañana” de ElTrece, el periodista Carlos Monti reveló el resultado negativo del examen de ADN solicitado por los abogados de Lara.

Los herederos de Diego Maradona

“Después de la muerte de Diego se abrió el gran debate de quienes están reclamando la paternidad de Maradona, uno de ellos es el joven Santiago Lara que desde hace mucho tiempo viene pugnando por el reconocimiento de Diego, para que fuera declarada hijo de él”, señaló Monti, quien inmediatamente zanjó la polémica en torno a uno de los potenciales herederos de fortuna que dejó el astro argentino.

“Acaba de salir la pericia en los tribunales y dio que Santiago Lara no es hijo de Maradona. Los abogados tienen dos caminos, aceptar esto definitivamente y se termina la historia, o puede apelar. A mí me cuentan desde tribunales que se van a quedar quietos y van a aceptar esta pericia”, señaló el comunicador, quien aclaró que el círculo íntimo del jugador, no su familia, estaban convencidos “que era hijo de él”.

“Santiago Lara se enteró a los 15 años de boca de su madre (Natalia Garat) que, antes de fallecer, le dijo que era hijo de Diego Maradona. Comenzó un derrotero judicial para que se sometiera a un ADN que determinara si era o no hijo de Diego. Este resultado impacta directamente con la sucesión de Diego, porque hay menos personas para repartir”, finalizó Monti.

A la fecha, tres jóvenes se habían declarado como hijos del fallecido futbolista, Santiago Lara, Magali Gil y Eugenia Laprovittola, sin embargo los resultados de los exámenes de ADN han descartado que tanto Lara como Gil sean descendientes del astro argentino.