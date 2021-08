El nuevo bombazo que prepara el PSG: Cristiano Ronaldo podría ser el nuevo refuerzo galáctico

Tras anunciar el fichaje de Lionel Messi, ahora todas las miradas en el PSG apuntan hacia Kylian Mbappé.

El delantero termina su contrato en 2022 y el Real Madrid se encuentra atento a la posibilidad de sumar al francés como su nueva figura.

De acuerdo al diario AS de España, desde la escuadra gala no venderán a Mbappé al cuadro merengue, pero asumen que se marchará el próximo año al Santiago Bernabéu.

Ante esto, ya tienen definido al nuevo bombástico fichaje para reemplazar al ariete: Cristiano Ronaldo.

Al igual que Mbappé, el portugués quedará libre a mediados del 2022 de la Juventus, por lo que irán por el luso para juntarlo con Messi y Neymar.

De esta manera, el PSG buscara tener un tridente galáctico en ofensiva, reuniendo a tres de los jugadores más importantes del mundo de los últimos años.

Cabe mencionar que el presidente del cuadro galo, Nasser Al-Khelaifi, ya le mandó un mensaje a Mbappé tras el fichaje de Messi.

“Es jugador del PSG. Ha dicho públicamente que no quiere dejar el equipo… Conocemos su futuro, ya ha dicho que no quiere dejar el equipo y se quedará. Dijo que quería un equipo competitivo, y no se puede tener un equipo más competitivo”, expresó.

Por último, le envió un claro mensaje al campeón del mundo con Francia en 2018: “No tiene excusa para hacer otra cosa que quedarse. Es parisino y tiene mentalidad de ganador. Es un jugador nuestro”.