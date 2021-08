Reinaldo Sánchez y la opción de Elías Figueroa como presidente de Santiago Wanderers: “Siempre le ha ido mal en los negocios”

Así como Elías Figueroa asoma como posible presidente de Santiago Wanderers, hay otro “peso pesado” del fútbol chileno interesado en convertirse en el accionista mayoritario del “Decano”, Reinaldo Sánchez, timonel en la última consagración del equipo en Primera División, en el torneo largo del 2001. El también ex jefe de la Anfp trabajó durante una década con Rafael González, actual mandamás, y ya le presentó la oferta por sus papeles.

“Si me la aceptan, bien, y si no me la aceptan, bien también. Es decisión de los que van a vender”, cuenta el otrora patrón “porteño” en diálogo con El Gráfico Chile. “Es una intención solamente, mi proyecto es muy personal. Tengo planificado todo, pero primero tengo que tener el club”, complementa.

Respecto a la opción de que “Don Elías” tome las riendas, el empresario microbusero comenta que “siempre le ha ido mal en los negocios, ha hecho muchos y todos malos. Estoy hablando de lo que sé, si yo soy de la Quinta Región y él también. En lo futbolístico, sí, pero en lo comercial, no”. Y agrega: “Hay muchas estrellas que dejaron de serlo hace mucho tiempo”.

En relación a la idea de que un conglomerado mexicano se haga cargo de la institución, quien fuera la cabeza del balompié nacional tiene una visión ambivalente. “Cualquier cosa que se haga para salvar a Wanderers es bueno, aunque no es del gusto de nosotros que sean extranjeros, porque en Everton ya se hizo eso. Es gente que no es de la región”, opina.

¿Trabajar juntos con el tres veces mejor jugador de América? “Ya no estoy en edad de hacerlo con otras personas”, remata Reinaldo Sánchez.