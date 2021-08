Presidente de San Antonio descarta llegada de Humberto Suazo: “Es un sueño que juegue acá, pero no es así”

Luego de los rumores que pusieron a Humberto Suazo en la órbita de San Antonio Unido, fue su presidente, Guillermo Lee, quien salió a negar esta jornada la posibilidad que el goleador de La Serena regrese al club porteño.

En entrevista con radio Cooperativa, el dirigente del club de la Quinta Región reconoció que si bien sería “un sueño” que el artillero granate refuerce a su equipo, lo concreto es que hasta el momento ningún dirigente serenense se ha pronunciado con ellos respecto de una salida del jugador.

“Para nosotros es un sueño que el llegue a jugar , me encantaría. Desde el día que nosotros llegamos como directiva ha sido nuestro anhelo, pero la verdad de las cosas que listo no está y la información que apareció no es así“, aclaró el dirigente del cuadro lila.

Humberto Suazo no llega a San Antonio, pero…

De todos modos, Lee reconoció que el retorno de Suazo al puerto ha sido el tema principal que ha tocado con el delantero de Coquimbo Esteban Paredes, desde que ambos tomaron la administración de San Antonio.

“Hemos estado conversando desde el día uno, desde que Esteban y yo tomamos el control del club. Desde el día uno hemos tratado de hablar con él, para que confíe en nuestro proyecto. Tratar que llegue a San Antonio es una tarea que espero poder concretarla en el mediano plazo“, aseguró.

Pese a la negativa actual, una eventual llegada de Suazo a San Antonio, asegura Lee, es positiva desde todo punto de vista.

“Sería muy bueno que se pueda retirar con su gente. Si cuando él estuvo acá ni siquiera cobraba sueldo, le regalaba todo a los juveniles, entonces cómo no nos va a gustar que con estadio nuevo eventualmente el Chupete se retire en su casa”, explicó el dirigente.

Pese al entusiasmo, Lee igual prefiere la cautela: “He conversado con él y no me consta que haya hablado con la gente de La Serena, no puedo hacer eso”.