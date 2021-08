Los nuevos dueños de Azul Azul están ordenando la casa antes de pensar en la propia o en remodelaciones

El desembarco de los nuevos dueños de Azul Azul ha estado rodeado de incertidumbres. Lo que sí está claro es que, al llegar, se encontraron con una deuda grande, eso sí, no sorpresiva en cuanto a los montos, sino incierta en lo relacionado con los plazos de pago.

En ese escenario, la primera misión ha sido “ordenar la casa”, proceso en el cual se encuentran en estos momentos. Tras ello, cuando pueda generarse un diferencial positivo, éste se utilizará para saldar lo adeudado y recién entonces se pensará en invertir en el fútbol de Universidad de Chile.

Por eso, Tactical Sports, fondo que controla los destinos de la “U”, no ha querido generarles falsas expectativas a los hinchas, siempre ávidos de fichajes. Tampoco pretende repetir la eterna promesa incumplida del estadio propio, error que han cometido sus antecesores.

Inversión en refuerzos

Hay pocas cosas que generen más interés en un hincha que los refuerzos, pero en Azul Azul no están pensando en eso en estos momentos. “Para salir a comprar jugadores o a invertir, primero hay que tener muchas variables resueltas. Estamos en ese proceso de resolver problemas, de ajustar los costos. Cuando hablan de que aquí llegaron los mecenas a poner plata, es un mito”, comentan desde la concesionaria.

De hecho, están a la espera de que llegue el nuevo gerente deportivo, el ecuatoriano Luis Roggiero, quien debería arribar a mediados de septiembre, para tomar decisiones respecto al plantel actual. Por eso no ha habido novedades sobre la bullada renovación de Joaquín Larrivey.

En cuanto al mercado de invierno próximo a abrirse, no hay un presupuesto determinado para fichajes. La idea es mantener a la mayor parte de la plantilla vigente, que tiene nueve hombres que terminan contrato, y después evaluar alguna oportunidad de incorporación que se presente.

Definición del DT

Siempre a la espera del desembarco de Roggiero, de a poco ha ido agarrando fuerza la idea de ratificar al interino Esteban Valencia como el entrenador oficial del primer equipo. La evolución en el juego, los buenos resultados y las muestras de apoyo de los futbolistas han sido factores positivos a tomar en cuenta.

Así, ya no se descarta la continuidad del “Huevo” por lo que resta de temporada. Sin embargo, el proceso de análisis de posibles técnicos ha seguido su marcha, con cuatro extranjeros en carpeta.

Cuando llegue el gerente deportivo, tendrá que hacer un análisis al respecto. Eso sí, su gran foco estará puesto en el 2022.

El estadio propio

A diferencia de dueños anteriores, los flamantes propietarios de la concesionaria “laica” no han llegado con la eterna promesa del estadio. No es que no sea prioridad, sino que no habrá anuncios al respecto si no hay nada novedoso que contar.

“Mientras no haya un terreno que cumpla con los requisitos estructurales, no tiene sentido seguirle dando vueltas”, explican desde Azul Azul. Habiendo un lugar, aclaran, el proyecto es absolutamente viable.

En resumen, antes de pensar en la casa propia o en nuevos inquilinos para reforzarla, los controladores de la “U” están ordenando la que se encontraron. Recién entonces se podrá soñar con remodelaciones.