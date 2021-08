Morales disfruta su presente en Colo Colo y un posible llamado de Lasarte a la Roja: “Sería un sueño”

Iván Morales reconoció este jueves en radio ADN que “sería un sueño” ser convocado por Martín Lasarte para disputar la fecha triple de las Eliminatorias con la Roja, aunque reconoció que por estos días está más “preocupado de lo que pasa en Colo Colo” que de un eventual llamado al Equipo de Todos.

El buen momento deportivo que vive por estos días, con una quincena de goles anotados esta campaña entre sus partidos disputados en el Campeonato Nacional y la Copa Chile, donde ayer se inscribió con dos tantos en la goleada 4-0 sobre Unión Española, tienen a Morales entusiasmado de cara a lo que pueda realizar este año, donde una posible final de la copa ante el Coquimbo de Esteban Paredes le genera sentimientos encontrados.

El prometedor presente de Morales

“Sería un lindo partido, pero doloroso por tener que ver a Esteban enfrentando al equipo. Siempre me ayudó mucho, siempre le estaré agradecido”, señaló el goleador, quien reconoció que su cambio de mentalidad en relación a los bajos partidos que jugó en el torneo pasado fue gracias a la confianza que le dio el entrenador albo, Gustavo Quinteros.

“Tuvimos dos charlas fundamentales. Me dijo que estuviera tranquilo, que tenía su confianza, siempre fue bien sincero. Estoy seguro que si no hubiese cumplido con las cosas que me pidió, no hubiese jugado”, agregó el “18” del Cacique.

“Este año era importante para mi, para hacer las cosas bien y con un técnico que me dijo qué tenía que hacer para jugar. Me siento contento de estar jugando, de haber cambiado cosas en mi persona y de ser importante para el equipo”, expuso Morales.

Retomando el tema de la selección, el delantero aseguró que prefiere ir “paso a paso” de cara a una eventual nominación y que la posible llegada de otro “nueve” al plantel que pueda restarle opciones en el equipo titular es algo que lo motiva.

“No me preocupa, estoy atento a jugar no más. Venga el venga la seguiré luchando, quiero hacer las cosas bien por el equipo”, cerró.