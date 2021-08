Youtuber británico “Tío Lucho” se declara fanático de Ben Brereton: “Me encanta como juega y tengo su camiseta de la selección chilena”

Con más de 800 mil suscriptores en Youtube, Lewis Shawcross es un joven británico de 23 años, oriundo de la ciudad de Manchester, que en Chile y en las redes sociales es conocido como “Tío Lucho” gracias a las reacciones que muestra respecto de conocidas canciones latinas.

En ese contexto es que se ha granjeado un nombre entre los cibernautas chilenos, quienes lo destacan entre los youtubers que mejor evalúan los ritmos, acordes e interpretación de los artistas de habla hispana.

Varios de ellos, artistas chilenos como Américo, Paloma Mami, Jorge González, Los Bunkers, Jaivas y Los Prisioneros, entre otros.

Es por ello que radio ADN decidió entrevistarlo para conocer algo más de su vida, sus gustos y cómo entró en el mundo de los youtubers, al que ingresó en medio de la pandemia, y que en pocos meses ya le hizo ganador del botón de plata de la plataforma de streaming por superar los 100 suscriptores.

La idolatría del “Tío Lucho” por Brereton

Y como no todo es música para el joven, su fanatismo por el fútbol lo llevó a confesar en la emisora, que tal como en Chile el nombre del futbolista inglés-chileno Ben Brereton se hizo popular gracias a su participación en la Copa América, en su corazón también hay espacio para idolatrar al delantero del Blackburns Rovers.

“Soy fan del Manchester United y él juega en el Blackburn Rovers, que también es fútbol de la liga inglesa. Soy un fanático, me encanta como juega e incluso tengo su camiseta de la Selección Chilena”, reconoció el youtuber británico, quien se declara también como un fanático de los viajes.

“Si bien me encanta la música y es mi hobby hoy, me encantaría tener un programa de viajes y recorrer distintos países. Feliz visitaría Chile, mis fans me han comentado que es hermoso, así que espero ir pronto”, dice.

Respecto de la música chilena, Shawcross reconoce haber escuchado muchos temas de artistas nacionales, aunque de todos ellos, y si tuviera que elegir “de todos ellos, mis favoritos serían Los Prisioneros y Los Tres, sin duda”.