Francis Cagigao: “Alexis Sánchez fue quien nos confirmó que no estaba para venir a la selección”

El director deportivo de selecciones nacionales, Francis Cagigao, aseguró este martes que Alexis Sánchez estuvo hasta ayer trabajando en su recuperación para poder ser convocado por Martín Lasarte en la nómina de futbolistas que afrontarán la fecha triple de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

El español recalcó además que fue el propio delantero de Inter de Milán quien les ratificó su ausencia.

La decisión de Alexis Sánchez

“El jugador ha intentado llegar en condiciones para jugar esta fecha triple, pero ayer mismo nos comunicó, desde el club (Inter de Milán) y desde la Clínica Cougat en Barcelona, donde ha estado en tratamiento, que no va a estar apto para estos tres partidos. El propio jugador nos confirmó que no estaba para venir a la selección”, indicó Cagigao, quien especuló respecto de la lesión que afectaría al nacional, no es la que sufrió en el amistoso previo a la Copa América, ante Bolivia.

“Ha estado recuperándose de una lesión, que quizás no tenga nada que ver con la que sufrió hace un mes y medio. No está claro que así sea. Todavía tiene alguna secuela que le impide trabajar con normalidad, lógicamente es una baja considerable, muy importante para nosotros, pero que vamos a tener que asumir”, finalizó.