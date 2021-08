Plaza Colonia espera “oferta escrita” de Colo Colo para ceder a Diogo: “Quiero mucho estar en ese plantel”

El “9” que pedía Gustavo Quinteros para reforzar el plantel de Colo Colo parece que ya tiene nombre. El del brasileño Diogo de Oliveira, quien según reconoció este miércoles un dirigente de Plaza Colonia, club dueño de su pase, ya tendría todo acordado con el Cacique para facilitarlo a préstamo.

Roberto García, gerente del equipo uruguayo, explicó en La Tercera que lo único que esperan de parte de ByN es “la formalidad para cerrarlo. Sólo esperamos la oferta escrita de Colo Colo para ceder a Diogo”.

“Nosotros venimos conversando hace días con Colo Colo por el tema de Diogo de Oliveira. Está todo conversado con el club chileno para ceder al delantero”, explicó García, quien negó que la operación se haya congelado porque su institución no haya accedido a un préstamo del delantero, sino a la venta de su pase en US$2 millones.

“No esperamos venderlo ahora, como se ha dicho en otros medios. Nosotros queremos un préstamo con opción de compra por la mitad de su pase”, dijo García.

Esto sería, en números, un préstamo por 200 mil dólares hasta el fin de la temporada y una opción de compra del pase del brasileño cercana al millón de dólares. “Esas son, más o menos, las cifras que se están negociando por Diogo. Nosotros queremos quedarnos con la mitad del pase porque es un jugador con mucha proyección. Imagínate, tiene 24 años y un futuro promisorio para ambas instituciones. Pedimos algo lógico, estamos hablando de una de nuestras estrellas”.

La ilusión de Diogo

El virtual acuerdo tiene entusiasmado al goleador de Plaza Colonia, quien en el torneo charrúa es el máximo artillero de su equipo, con seis goles.

“Me gustaría mucho. Es un club enorme Colo Colo, muy grande. Yo no sé mucho todavía, de momento estoy en casa y eso lo está viendo mi representante, pero todavía no me habló nada”, reconoció Diogo en entrevista con radio Cooperativa, donde aseguró que “quiero mucho estar en ese plantel, si hay interés me gustaría mucho. Ojalá se dé”.

“Estoy en un gran momento y en mi mejor forma. Me siento muy bien en la cancha y estoy con muchas ganas de jugar”, finalizó.