Doctora celebró gol de exalbo Lucas Barrios: “Pensé, ya está, me van a echar”

La doctora Ludmila Beitia logró una fama impensada en Argentina. Todo por una foto donde aparece celebrando el gol que marcó Lucas Barrios, jugador de Colo Colo hasta 2018. La cuarta anotación en la victoria de Defensa y Justicia ante Sarmiento por 4 a 2. Este duelo se jugó a mediados de agosto, pero recién ahora se supo la identidad de la mujer que apareció con medio cuerpo fuera de la ambulancia.

Mientras que la foto corresponde a Marcelo Peralta, por días fue un misterio el nombre de la mujer. Según publicó TyC Sports ella es Ludmila Beitia, quien se declaró hincha de San Lorenzo, no de Defensa y Justicia. Si bien explicó que igual es simpatizante de Defensa, porque es de la zona sur. “Aparte, estar ahí en la cancha, el momento, uno se pone la camiseta”, dijo.

Sin embargo, la parte más singular del relato de la doctora fue cuando contó qué sintió cuando supo que su rostro de gol estaba en todos lados. “Estaba en mi trabajo y me vibraba el teléfono un montón y digo ‘fua, cuánta gente se acordó de mi cumpleaños, qué manera de recibir saludos’”, dijo que fue su primera día.

Luego la doctora añadió que “no atendía, porque no puedo. Durante la mañana no puedo. Cuando me fijo el teléfono, veo toda esas cascada de mensajes que decía ‘saliste acá’. Me entró un calor, dije ‘no, ya está, perdí el trabajo’, digo ‘me van a echar’. Y después digo ‘bueno, no, tampoco se puede quejar mi jefe porque no pueden decir que no estaba concentrada en el partido’”.

El trabajo no lo perdió y además el exalbo Lucas Barrios le regaló su camiseta.