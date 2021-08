“Tuvimos miedo”: Sampaoli saca la voz tras su día de furia en Francia

Jorge Sampaoli, exentrenador de la Roja que vivió un día de furia el fin de semana en Francia, sacó la voz tras ser protagonista de los incidentes que obligaron a suspender el duelo entre su equipo, el Olympique de Marsella, y el Niza por la tercera fecha de la Ligue 1 temporada 2021-2022.

Este jueves, en la conferencia de prensa previa al duelo ante Saint Etienne, el argentino se refirió a dicho asunto, antes de recibir las preguntas correspondientes de los periodistas. “La historia nos enseñó muchas veces que no es admisible agredir a otro porque piensa diferente o porque tiene gustos diferentes o porque tiene una camiseta diferente. Eso es discriminación, eso es fascismo. No lo podemos permitir ni en la vida, ni en el fútbol”, partió expresando el casildense.

“El domingo en Niza tuvimos miedo, los hinchas rivales agredieron a nuestros jugadores, la seguridad dejó que eso pasara dos veces, algunos dirigentes y algunos jugadores del Niza no sólo no lo repudiaron sino que lo aplaudieron. Entramos a una cancha a defender a nuestros jugadores porque nadie los estaba defendiendo y estábamos solos”, continuó.

En ese sentido, Sampaoli lamentó que los actos de violencia fueran presenciados por niños. “Sé que los partidos son mirados por muchos niños y no me gusta que tengan que ver espectáculos de esta forma. El fútbol es un juego con mucha pasión, pero no más que eso. A esos niños hay que pedirles perdón por lo que les tocó ver”, manifestó.

En cuanto a lo que pueda venir para él y su club, Sampaoli sostuvo que “hay un proceso de investigación, hay especialistas trabajando en sanciones que seguramente habrá. De todas maneras, el partido y el fútbol quedan ya en segundo plano. Lo único que me importa es que esto no se vuelva a repetir”.