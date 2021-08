Cristiano Ronaldo busca club: “No tiene ninguna intención de jugar para la Juventus”

Se acabó el ciclo de Cristiano Ronaldo en la Juventus. Este viernes fue el propio director técnico de la “Vecchia Signora”, Massimiliano Allegri, quien se encargó de anunciar el adiós definitivo del crack portugués.

“Ayer Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus Por ese motivo no será citado para el partido de mañana”, declaró Allegri en la conferencia de prensa previa el choque ante Empoli de este sábado por Serie A.

“Las cosas cambian, así es la vida. La Juventus sigue y eso es lo más importante. Cristiano hizo su aporte, ahora se va y la vida continúa”, remarcó el entrenador del elenco de Turín.

Para cerrar lo de CR7, Allegri dejó las siguientes palabras: “Hay que agradecerle a Cristiano por todo lo que nos dio, y también porque fue un ejemplo para los más jóvenes. Pero como dije antes, tenemos que seguir”.

Confirmada su salida de Juventus, Cristiano Ronaldo prepara las maletas con destino a Inglaterra. Manchester City asoma como su más probable destino, aunque en las últimas horas Manchester United se habría decidido a meterse en la pelea por el atacante de 36 años.