La respuesta de Medel en caso que le impidan estar en “La Roja”:”Si me dicen que no, voy igual no más y qué pasa”

Un verdadero escándalo es lo que se vive entre Europa y la Conmebol, frente a la fecha triple de las Clasificatorias por Qatar 2o22, ya que muchas federaciones se han ido sumando a la prohibición de liberar a jugadores sudamericanos para que participen por sus selecciones.

Ante esto, Gary Medel respondió con todo y muy a su estilo, ganándose los aplausos de los chilenos.

Durante una transmisión de Twitch, el jugador del Bologna de Italia fue consultado sobre esta situación y su respuesta fue tajante: “Yo sí voy, sí voy, sí voy, y si me dicen que no, voy igual no más y qué pasa”.

El “Pitbull” agregó que: “No hay transe cabros”.

En tanto, Arturo Vidal, quien según informó esta tarde ESPN Argentina, se habría contactado con el Lionel Messi para organizar una “especie de rebelión” en el caso que los torneos europeos mantengan firme su decisión y dejen sin jugar las Clasificatorias al gran número de convocados que juegan en esos países del Viejo Continente.

“Hasta ahora es una especie de rebelión de los futbolistas para jugar las eliminatorias”, reveló el periodista Esteban Edul en el canal deportivo, quien dio luces de los primeros acercamientos entre el volante de Inter de Milán y el astro argentino del PSG.