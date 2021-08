Pellegrini contra la triple fecha de las eliminatorias: “Me parece una solución muy poco futbolizada”

Manuel Pellegrini, director técnico del Real Betis, manifestó una dura crítica en contra de la triple fecha de las eliminatorias sudamericanas, en medio del conflicto entre clubes europeos y las selecciones de la Conmebol por la liberación de los jugadores convocados a sus respectivas escuadras nacionales.

“Parto desde que los jugadores tienen un reglamento que atender y los jugadores tienen que estar con sus selecciones”, dijo de entrada el entrenador chileno, al ser consultado en conferencia de prensa por el lío de la fecha FIFA de septiembre.

En esa línea, el “Ingeniero declaró que “lo que uno crea no importa, las federaciones deben ponerse de acuerdo. Yo siempre he sido partidario de que los jugadores vayan con sus selecciones, es un orgullo. Lo que me parece muy mal es la situación que ha cambiado, pero que jueguen tres partidos me parece una solución muy poco futbolizada”.

“Le impide a los clubes que cuenten con jugadores para un partido de Liga que puede ser vital”, recalcó.

Pellegrini fue más allá con suss críticas y manifestó lo siguiente: “No sé quién inventó tres partidos en vez de dos, con dos estaba muy bien, era un tiempo prudente para que volvieran. No pueden rendir con tantas horas de avión y tan poco de descanso”.

“Ojalá que se arregle lo del tercer partido porque creo que está absolutamente extra”, cerró el exentrenador del Manchester City y Real Madrid, entre otros clubes.