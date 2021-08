Reinaldo Sánchez dijo que echará a dos jugadores de Santiago Wanderers

Reinaldo Sánchez anunció drásticas medidas ahora que se instaló a la cabeza de Santiago Wanderers. El club tiene la amenaza del descenso. En lo que va de torneo suma apenas dos puntos, con la segunda fecha de la segunda rueda a punto de iniciarse.

En una conversación radial, Reinaldo Sánchez dijo que echará a dos jugadores del club. Los insultos que le lanzó Francisco Alarcón al entrenador Emiliano Astorga terminaron por pasarle la cuenta al defensor: no seguirá en el elenco de Valparaíso. “El directorio es el que decide. Wanderers no puede aceptar que un jugador le eche un garabato al entrenador a la vista de todo Chile. Esto es un acto de indisciplina terrible”, dijo Sánchez.

El otro que también se tendrá que ir es Marco Medel. “Medel se tendrá que ir de Wanderers. Sí, ha sido pésima su temporada. Sí, porque no aporta nada, no aporta nada”, lanzó el directivo. “El directorio es el que decide, no Astorga. O sea Wanderers no puede aceptar eso”, concluyó.

Francisco Alarcón llegó en 2018 a Santiago Wanderers desde la Universidad de Concepción, donde había actuado durante tres torneos. En tanto que Marco Medel llegó al hoy club de Reinaldo Sánchez en 2017, proveniente de O’Higgins de Rancagua. Ya había defendido a Wanderers durante los años 2014 y 2015. En 2017 se tituló campeón de Copa Chile con los caturros.