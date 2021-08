Fabián Orellana prepara su regreso a Chile: Valladolid aprueba su salida

Después de 12 temporadas en el fútbol de Europa, específicamente en España, el experimentado delantero chileno Fabián Orellana prepara su retorno a nuestro fútbol.

Este lunes el director deportivo del Real Valladolid, Fran Sánchez, declaró que existe un acuerdo con Orellana para rescindir su contrato.

“Orellana es verdad que está más cerca de salir, está prácticamente cerrado, es una de las cosas que el abogado está formalizando”, sostuvo el directivo del “Pucela”.

“El destino no lo sé, por eso no quería decir detalles porque aún no está cerrado hasta que no esté todo firmado. Hemos llegado a un acuerdo verbal con él y veremos si los documentos deben estar bien y pronto formalizarlo”, agregó.

De esta manera, el “Histórico” podría negociar como agente libre con su nuevo club, el que podría ser Universidad Católica. Cabe recordar que Colo Colo se bajó de la puja por el formado en Audax Italiano.