Martín Lasarte maravillado con Eduardo Vargas: “Está muy delgado, muy fibroso y muy bien preparado”

El director técnico de la Roja, Martín Lasarte, llenó de elogios a Eduardo Vargas, quien será la gran carta de gol de la Selección en la triple fecha eliminatoria de septiembre, en la que Chile tendrá que enfrentar a Brasil, Ecuador y Colombia.

En conferencia de prensa, “Machete” no se guardó nada para exhibir lo maravillado que está con el buen presente del segundo goleador histórico de la Roja. “Voy a contar una intimidad mucho más gráfica que lo que yo pueda decir: hace 10 o 15 días, hablando con un compañero de Eduardo Vargas y haciendo referencia al buen estado del futbolista, él me dice ‘qué suerte que tenemos un delantero más, un delantero nuevo’. Yo no entendía mucho a qué hacía referencia, hasta que me dijo ese delantero del Mineiro, Eduardo Vargas. Y nos reímos”, contó.

“Fue una cuestión divertida, pero creo que es gráfico. E la Copa Libertadores se le ha visto muy bien, está muy delgado, muy fibroso y muy bien preparado. Ya lo demostró en Copa América y en los anteriores partidos eliminatorios con nosotros”, agregó.

Lasarte destacó que Vargas “está renovado, con otra seguridad, con otra confianza. Ojalá que pueda materializar las cosas que a nivel ofensivo hemos preparado. Me alegro mucho de que esté tan bien”.

Lasarte y el conflicto con los clubes ingleses

Por otro lado, Martín Lasarte tuvo palabras sobre el conflicto entre las selecciones de Sudamérica y los clubes de Inglaterra. “Es un tema que preocupa. Podemos pensar que sea algo puntual, pero tengo miedo que sea más reiterado y que se extienda a otras asociaciones. Siento que Sudamérica es siempre más perjudicado que el resto, se nos ve de otra manera y eso me preocupa”, sostuvo.

En particular sobre las bajas de Ben Brereton y Francisco Sierralta en la Roja, el uruguayo manifestó que “nos perjudica, son jugadores importantes, no pueden estar y es una pena. Siempre que falta alguien en un grupo formado es algo que perjudica”.

Además, el entrenador de la Selección habló de la ausencia de Alexis Sánchez. “Si a uno le falta uno de los mejores jugadores es significativo. Le pasa a todas las selecciones. Nos afecta, pero no podemos caer en el lamento. Modifica y complica, pero hay que esperar que se recupere. No hemos hablado en los últimos días. No está recuperado, está trabajando diferenciado, esperemos que podamos contar con él la próxima fecha”, comentó.