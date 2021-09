Robbie Robinson dice que evaluará si juega por Chile o por EE.UU.

Robbie Robinson, el delantero estadounidense – chileno, explicó la noche de este miércoles 1 que ahora pensará por cuál selección juega. Si lo hace por la Selección Chilena o por la de Estados Unidos. Es por ello que el delantero de Inter de Miami resolvió volver a Florida. Esta noche la Federación informó que el futbolista abandonó la concentración.

En su Instagram, en un mensaje primero en inglés y luego en castellano, el jugador escribió que “quiero agradecer a los aficionados, jugadores, a entrenadores y empleados de @laroja por su caluroso recibimiento. Al tener el honor de unirme a la concentración de la Selección Nacional. Realmente, he disfrutado entrenar con ustedes. Me siento muy agradecido por cómo me han tratado”, dijo Robbie Robinson.

A continuación dijo que “en este momento, decidí regresar al sur de la Florida para tomarme un tiempo y evaluar a cuál selección voy a representar. Mientras ayudo a @intermiamicf a llegar a los playoffs”. Su comunicado se produjo sólo algunos minutos después de que la Federación informó que el futbolista se iba de la concentración.

La información se conoció menos de 24 horas de que Chile enfrente a Brasil en Santiago, en el primer partido de la triple fecha clasificatoria. Luego vienen los duelos ante Colombia y Ecuador de visita. El entrenador Martín Lasarte ya tuvo que llamar a Diego Valencia para reemplazar a Ben Brereton, a quien el club Blackburn Rovers no autorizó a venir.