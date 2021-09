Francis Cagigao y su fallida gestión de cuatro meses en el caso Robbie Robinson

Cuatro meses de intensas tratativas y un viaje especial a Miami formaron parte del trabajo que hizo Francis Cagigao, director deportivo de las selecciones nacionales, para conseguir que Robbie Robinson llegara a la Roja.

Hace sólo dos días, el propio Cagigao se mostraba completamente satisfecho por el hecho de contar con el delantero del Inter Miami FC entrenando en Juan Pinto Durán junto a los otros convocados por Martín Lasarte, con miras a la triple fecha eliminatoria de septiembre.

Sus gestiones habían dado el resultado esperado y así el propio hombre de confianza de Pablo Milad lo exhibía a través de unas declaraciones que fueron difundidas por el equipo de comunicaciones de la ANFP.

“El chico estaba en una situación complicada. Yo personalmente llevo cuatro meses hablando con él, en el pasado también se había hablado con él. En este caso corríamos el riesgo de que la selección de Estados Unidos interceptara, hubo mucho lobby para que el jugador se fuera con Estados Unidos y no con Chile, lo cual me obligó a hacer un viaje a Miami y poder resolver ese tema”, declaró en horas del martes el ex cazatalentos del Arsenal.

“Lo pudimos resolver, el chico pudo firmar la carta que nos daba potestad a Chile, porque el chico lo que realmente quería era jugar para Chile, la tierra de su madre. Pudimos resolver esos tomas en Florida y volví con el jugador”, agregó el inglés-español con mucha seguridad.

Todo cambió

Cagigao se vino desde Miami a Santiago acompañando a Robbie Robinson y estuvo junto a él en varios momentos de su breve estadía con la Roja. De hecho, las ofició de su traductor cuando dijo que estaba impresionado con el nivel de sus compañeros en la Selección.

Pero solo un día después de aquellas felices declaraciones de Francis Cagigao sobre sus gestiones en el caso Robbie Robinson, vino el gran terremoto. Primer la Federación emitió un comunicado informando que el delantero de 22 años abandonaba la convocatoria de Chile por “razones personales”.

Después el propio Robinson se pronunció y fue un poco más claro al explicar que “decidí regresar al sur de la Florida para tomarme un tiempo y evaluar a cuál selección voy a representar”.

Y en horas de este jueves, nuevamente apareció Cagigao para dar declaraciones sobre este caso, pero esta vez en un tenor muy distinto. “En el día de ayer hemos decido desconvocar al jugador Robbie Robinson. La decisión es lo mejor para ambas partes y obedece principalmente, a motivos personales, fuerza mayor y salud, que nuestra Federación respeta y comprende”, estableció.