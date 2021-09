Felipe Mora alentó a la Roja desde Estados Unidos

Felipe Mora, uno de los grandes ausentes en la nómina de la Roja para la triple fecha eliminatoria de septiembre, alentó a Chile desde Estados Unidos.

A través de una historia en Instagram, el atacante del Portland Timbers de la MLS mostró su apoyo a la Selección, durante el duelo ante Brasil en el Estadio Monumental, que terminó con triunfo 1-0 para la “Canarinha”.

“Vamos Chilitooo”, escribió el atacante de 28 años, quien atraviesa un gran presente en la MLS, sobre todo tras reintegrarse a su equipo después de formar parte del plantel de Chile en la Copa América, certamen en el que no vio minutos en cancha.

La publicación de Felipe Mora / Foto: Instagram

Cabe recordar que la ausencia de Felipe Mora fue tema de consulta para Martín Lasarte en su conferencia de prensa previa al duelo contra Brasil.

“No me gusta hacer referencias de los jugadores que no están. No me parece justo, hay otros que no están y también uno podría hacer valoraciones. El jugador nombrado estuvo en la lista de reservas, pero después de afinar el lápiz le tocó estar afuera. Pero no me gusta dar estas versiones injustas”, fue su respuesta al respecto.