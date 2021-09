Gato Silva anunció su retiro del fútbol a los 35 años: “No se puede tapar el sol con un dedo”

Gato Silva, el volante bicampeón de América (2015 y 2016) informó la noche de este viernes 3 que se retira. Así se lo transmitió a Universidad Católica y al plantel profesional. Acaba así una carrera de 16 años, cuyo último partido fue el pasado 28 de agosto, en la derrota por 3 a 0 ante Palestino en La Cisterna.

En un comunicado de prensa, Cruzados indicó que “el volante de 35 años, que debutó profesionalmente mientras se encontraba a préstamo en Ovalle en 2005 y que en Católica lo hizo en 2008, disputó su último encuentro el 28 de agosto ante Palestino”. A eso añadió que con la UC obtuvo los torneos nacionales de 2010, 2019 y 2020, la Copa Chile de 2011 y la Supercopa 2020.

Gato Silva integró el plantel de la Selección que ganó la Copa América 2015 y 2016. “En ésta última marcó el penal decisivo que permitió la obtención de un inédito bicampeonato”, se indicó. También jugó en Osorno (a préstamo antes de su debut en Católica), Brujas de Bélgica, Osasuna de España, Jaguares de Chiapas y Cruz Azul de México e Independiente de Argentina.

“Todos quienes forman parte del club le desean el mayor éxito y agradecen su dedicación y entrega por Universidad Católica. Debido a lo repentino de este anuncio para el club, se espera prontamente evaluar junto a él la posibilidad de efectuarle el reconocimiento público que merece en el estadio, para que reciba el afecto de toda la hinchada de Universidad Católica”, se indicó.

En su Instagram, el jugador dijo que “no tengo muchas palabras que escribir, más que de agradecimiento. Agradecer a la institución, porque gracias a ellos soy lo que soy. Empecé aquí, me formé y hoy agradecido de poder retirarme con esta camiseta. También gracias a mi equipo y a los hinchas”, dijo.

Mientras que al final añadió que “me siento tranquilo con la decisión, ya que luché hasta el final. Me operé tres veces y me paré después de cada cirugía. Pero hay veces que no se puede tapar el sol con un dedo. Siempre pensé que ‘yo dejaría el fútbol, y no él a mi’. De todas formas, me voy con la frente en alto y orgulloso de este camino recorrido, que jamás olvidaré”, concluyó el Gato.