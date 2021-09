Johnny Herrera le pone la lápida a Lasarte: “No conoce esta selección”

Johnny Herrera no tuvo matices para cuestionar al entrenador de la Selección, Martín Lasarte, tras la derrota ante Colombia por 3 a 1 en Barranquilla. Si bien Herrera lo tuvo como entrenador en la Universidad de Chile (salió campeón con él en la banca), en “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, el retirado arquero criticó el planteamiento que tuvo en Colombia.

En primer lugar, Johnny Herrera dijo que “el peor error de Lasarte es cambiar lo mejor que tenía Chile. Lo mejor hoy por hoy era el mediocampo. Es Eric Pulgar, Arturo Vidal y Charles Aránguiz. Por último, un mal planteamiento de las tres fechas. De Aránguiz nos dimos cuenta en el estadio que salió medio lesionado en el partido con Brasil: un esguince medial. Entonces guárdalo en el segundo partido y lo tienes más completo al tercero”, dijo.

Y luego describió que “cuando quieres cambiar lo mejor de Chile, cuando a Arturo Vidal lo mandas a jugar de algo que nunca ha jugado y desarmaste el medio campo, pusiste a dos contención que no se entendían, que eran Baeza y Pulgar, que se estorbaban y no sabían a quién marcar, es porque no conoce esta selección”, cuestionó el ex golero en TNT Sports Chile.

Sin embargo, Johnny Herrera dijo que “no sé si ratón aplica” para definir a Martín Lasarte. “Cuando como entrenador le quitai la esencia a los jugadores es porque estás sólo en un plano en el fútbol. Privas a Vidal de ir a buscar, es porque le quitas todo lo que lo hizo muy bueno. Cuando a Jean Meneses le quitas el mano a mano y lo mandas a ser doble lateral izquierdo es porque le estás quitando la esencia. Eso es tener poco conocimiento de nuestros jugadores”, insistió.