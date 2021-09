Sepu sin piedad con la Roja que quedó en los últimos lugares: “En la sumatoria fue un desastre”

Sepu, Rodrigo Sepúlveda, tuvo la noche de este jueves 9 agrias palabras en contra de la Selección Chilena, en espacial contra Martín Lasarte. Esto debido a la derrota de 3 a 1 ante Colombia en Barranquilla, que dejó a la Roja en el antepenúltimo lugar en las clasificatorias para el Mundial de Qatar.

Según dijo en Meganoticias, fue “durísimo lo de hoy. Un cachetazo fuerte y merecido”. Y Luego cuestionó que con Lasarte “Chile salió a no perder, salió a esperar a Colombia. Hoy Chile salió con una selección absolutamente tímida, con errores en todos los sectores del campo, tanto individual como colectivamente, pero acá hay un gran responsable, el responsable es Martín Lasarte”, dijo Sepu.

Entonces dijo que “lo que hizo en el primer tiempo (Lasarte) es regalar 45 a 48 minutos de juego. Los regaló. Chile no salió a buscar el partido, no quiso ir a ganar el partido”, indicó. Luego dijo que “Chile sólo esperaba a Colombia, que tiene una virtud por historia, que es su velocidad. Con jugadores de esta generación que son tremendamente veloces, que con espacio te liquidan y lo sabemos de memoria”.

“Chile es gran responsable y el técnico (Lasarte) es el gran responsable porque sale a defenderse y en partidos de este nivel tú no puedes regalar un tiempo”, cuestionó Sepu. “Hoy Chile fue un equipo tímido. En la sumatoria fue un desastre. (Obtuvo) un punto de nueve, y hoy está Bolivia, Venezuela y Chile. Así estamos. Es una selección que depende y mucho de las grandes figuras que tiene esta selección, porque sin esos súper cracks, la selección no tiene nivel, no existe”.