Toby Vega con todo: le puso un 0 a Lasarte y lo invitó a renunciar en la próxima fecha

El exfutbolista y actual comentarista de TNT Sports Marcelo “Toby” Vega no tuvo piedad con Martín Lasarte tras la dolorosa caída de la selección chilena 3-1 a manos de Colombia y que dejó a la Roja muy complicada en las clasificatorias.

Fiel a su estilo el exmundialista fue lapidario con el DT uruguayo a quien calificó con nota 0 en el tradicional uno a uno que realiza en el programa “Todos Somos Técnicos”.

“Si renuncia nos haría un favor, es mi opinión. Buscamos a cualquiera del medio. No lo estoy echando, le estoy diciendo que renuncie. Mal en conformar el plantel, lleva jugadores que no los viste. Teniendo jugadores acá que podría verlos allá”, comentó el Toby Vega.

Y no fue lo único. Vega invitó a renunciar a Machete si al menos no saca siete puntos en los próximos tres partidos. “Si no gana siete puntos en las otras tres, si no gana los siete puntos, la puerta es grande”, enfatizó.