“Me ayudó mucho”: Diego Valencia explica su especial relación con el “Gato” Silva tras dedicarle un gol

Tras anotar el gol que significó el 3-2 parcial en favor de Universidad Católica sobre Curicó Unido, el delantero cruzado Diego Valencia se acercó a una de las cámaras de la transmisión oficial para dedicarle su conquista a Francisco “Gato” Silva, quien hace algunos días anunció su retiro del fútbol profesional.

Y después del término del encuentro que finalizó con un triunfo 4-2 para la UC, el joven atacante comentó su festejo y explicó la especial relación que tiene con el bicampeón de América con la Roja.

“Hice el número ‘6’ por él. Para mí es una persona especial, tanto para el club como para la historia del fútbol chileno. Es un gran amigo. Quería dedicárselo a él, por la tremenda carrera que hizo, lamentable tuvo lesiones en el final de su carrera”, expresó el “Pollo” en TNT Sports.

“Se lo quería dedicar en especial a él, porque me ayudó mucho cuando llegó, me juntaba harto con él, me aconsejaba, me hablaba de lo lindo que era la Selección y yo de verdad estoy muy contento por lo que logró”, agregó.

Respecto al momento en el que se enteró del retiro del “Gato” Silva, Diego Valencia contó que “me tomó de sorpresa, nosotros estábamos en la Selección. Fue chocante, en especial para mí porque soy gran amigo de él. Lo quiero mucho y me da pena que se haya tenido que retirar por el tema de las lesiones”.

Más allá de eso, el delantero que formó parte del plantel de la Roja en la última triple fecha eliminatoria destacó lo que consiguió Francisco Silva como futbolista profesional. “Estoy muy contento por lo que logró en su carrera y por lo que brindó a todo el fútbol chileno, en especial a Católica”, manifestó.