Zampedri repasó a Poyet: “Estábamos muy tensos, no podíamos trabajar bien”

Universidad Católica consiguió su segundo título en línea en el Campeonato Naciolnal 2021 tras la salida del DT uruguayo Gustavo Poyet, tras vencer por 4-2 como visita a Curicó Unido con Fernando Zampedri como figura.

Y justamente el “Toro” habló de alza en el rendimiento que ha exhibido la UC bajo el mandato interino de Cristiñn Paulucci, quien asumió tras la desvinculación del entrenador uruguayo.

“Estábamos muy tensos, no podíamos trabajar bien y se nota cuando pasa eso. Este equipo tienes grandes jugadores, un gran plantel, se demostró con los cambios, es un plantel muy competitivo y cuando estamos todos enchufados en el mismo camino nos va bien”, manifestó el atacante argentino en TNT Sports.

Estas declaraciones de Zampedri van en la misma línea de las que brindó Felipe Gutiérrez tras la victoria 3-1 sobre Audax Italiano en San Carlos de Apoquindo.

“Claramente había una tensión en la otra etapa con Gustavo (Poyet) y con su salida creo tomó una decisión correcta porque no estábamos en la misma parada que al principio. La actitud cambió y hoy se vio reflejado”, fue lo que dijo el “Pipe” en dicha ocasión.

Zampedri: “No sé para qué están los árbitros”

Por otro lado, Fernando Zampedri reclamó por el arbitraje en el duelo ante Curicó. “No sé para qué están los árbitros, me pega en el pecho en una situación de gol clara, si es gol que la vea en el VAR y listo. Me cobra una mano inexistente y molesta. Me enojé mucho porque era una situación de gol”, estableció.

Más allá de eso, el exdelantero de Rosario Central comentó que “fue un partido muy intenso, un gran partido para los dos y se nos dio a nosotros con el triunfo. Arrancamos muy bien, después tuvimos distracciones y las pagamos caro. Sentimos el golpe, pero tuvimos rebeldía y eso es muy importante a la hora de salir adelante”.