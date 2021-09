La revelación de Emiliano Vecchio incendió Colo Colo: “Es para meterlo preso”

La revelación de Emiliano Vecchio hace unos días, cuando reconoció haber jugado hacia atrás en la definición del Transición 2013 que coronó a su exequipo Unión Española, dejó la grande en Colo Colo.

¿Qué dijo Emiliano Vecchio? En conversación con la cadena ESPN Argentina, el actual jugador de Rosario Central admitió entre risas que mandó los córners “un poquito pasados”.

“Yo jugaba en Unión Española. Pierdo la final (contra Huachipato) en penales. Me venden a Colo Colo. En el otro semestre, última fecha, Colo Colo vs Unión Española. Si Unión Española nos ganaba, eran campeones. Si nosotros ganábamos, el campeón era el clásico rival nuestro (UC). Por el amor que yo le tengo a Unión Española, y porque era el clásico rival nuestro, no les iba a hacer un gol. Ganó Unión Española, salimos campeones. Los córners fueron un poquito pasados”, señaló.

Sus declaraciones dejaron los ánimos calientes entre los históricos de Colo Colo, quienes creen que el jugador incluso debería devolver el dinero que el club invirtió en él.

El día que U. Española salió campeón con gol de Patricio Rubio, Emiliano Vecchio estaba en Colo Colo – Agencia Uno.

“Claro que es grave. Es gravísimo. No tiene nombre. No podría ser futbolista profesional si actúa de esa manera”, señaló Leonel Herrera a La Tercera.

“En absoluto estoy de acuerdo con lo que hizo ni con lo que dijo. Para nada. Ni siquiera se me pasa por la mente que una persona pueda reconocer que prácticamente tiró para atrás. Ningún futbolista profesional podría admitir eso. Es lamentable y vergonzoso. A mí me duele más porque defendí a Unión y, al contrario, uno lo único que quería era ganarle a su ex equipo. Lo de Vecchio es para meterlo preso”, señaló.

En tanto, Fernando Vergara apuntó que “de verdad, en mis 35 años metido en el fútbol nunca había visto que alguien que jugara para atrás”.

“Entonces, mi primera reacción es que no le creo. Lo debe estar haciendo para caer en gracia con la gente de Unión, pensando en un posible regreso. Ahora, si fuera cierto, le tiene que devolver la plata del sueldo a Colo Colo. Y lo que el club invirtió en él. Colo Colo lo debería demandar”, cerró.