Espina asegura que Colo Colo va a ser campeón: “El silencio y el tiempo me va dar algo de razón”

Marcelo Espina tuvo un complicado paso como gerente deportivo de Blanco y Negro en donde, incluso, Colo Colo luchó hasta el final para evitar un histórico descenso.

El ex volante del Cacique recordó su estadía en la concesionaria que administra a los albos y, de paso, se mostró satisfecho por los jugadores que en la actualidad tienen al conjunto de Macul como líder y gran candidato al título del Campeonato Nacional.

“Cuando yo planteé el proyecto, sabía que yo no lo iba a ver ejecutado. Lo dije públicamente de hecho. Yo sabía que no me iba a quedar más de 3 años, yo tenía fecha de vencimiento que me la había puesto yo mismo, en ese sentido no tenía problema”, reconoció el argentino en conversación con ESPN.

Sobre el gran presente de los albos, sostuvo: “¿Saben por qué me pone contento lo de los chicos? A Falcón lo traje yo, a Zaldivia, Opazo, Suazo y Bolados les renové yo, traje a Fuentes, Costa, Quinteros. El silencio y el tiempo me va dar algo de razón”.

Por último, Marcelo Espina dijo: “El motivo principal por el que Colo Colo vivió lo que vivió fue por el seguro de cesantía. Obviamente que repercutió en lo deportivo, yo no estuve ni involucrado. El silencio, gracias a Dios, puso las cosas, porque Colo Colo va ser campeón”.

“Yo reconocí que me equivoqué en algunas cosas, pero en la planificación de lo que yo pretendí hacer, tarde o temprano las cosas iban a terminar resultando”, completó.