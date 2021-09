Junior Fernandes avisa en la U: “Estoy al 100% para el Superclásico”

Junior Fernandes fue presentado como flamante refuerzo de Universidad de Chile para lo que resta de temporada, dando inicio a su segundo ciclo en la tienda estudiantil tras un existoso paso en 2012.

Durante su presentación, el delantero que tuvo un largo paso por el futbol de Turquía aseguró estar al cien por ciento físicamente para poder debutar este domingo en el Superclásico ante Colo Colo.

¿Qué dijo Junior Fernandes?

“El tema del domingo lo tiene que decidir el entrenador. Yo estoy al 100 por ciento, pero no puedo pasar a llevar esas decisiones. Hay un equipo que viene jugando junto y esa es la prioridad, yo vengo recién llegando y si me toca entrar, voy a aportar como siempre lo he hecho”, señaló el delantero.

“Digo al 100 por ciento porque estoy sin lesiones, me siento bien, pero hay un tiempo de adaptación que ha sido corto y necesito un poco más para conocer a mis compañeros. Si el técnico lo decide, puedo jugar. Y el tema jugar junto a a Larrivey también es tema del técnico, porque hay una delantera consolidada y veremos con el tiempo cómo se va dando”, agregó Junior Fernandes.

Respecto al Superclásico, el formado en Cobreloa apuntó que “Colo Colo está jugando bien, pero nosotros tenemos buenos jugadores y son todos partidos distintos, son situaciones distintas, y todo se verá en la cancha. Todos queremos ganar este partido, porque ha pasado mucho tiempo. Pero también estamos tranquilos, no está esa presión que se siente afuera. Para nosotros es un partido importante, porque si ganamos quedamos metidos arriba”.

Por si te lo perdiste: Sergio Vargas deja en llamas la previa del Superclásico con duro dardo a Johnny Herrera