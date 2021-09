Larrivey: “El término arrugar es más de los hinchas que del fútbol profesional, yo no lo utilizo”

Tras la dolorosa derrota 3-1 sufrida en el Superclásico ante Colo Colo el domingo, este martes el delantero Joaquín Larrivey sacó la voz en Universidad de Chile y enfatizó que la caída ante los albos pasó solamente por situaciones futbolísticas, descartando así factores sicológicos.

“No le veo algo más allá que de lo futbolístico a la derrota, pero con la tristeza de no haber estado en nuestra mejor versión, fue nuestro peor primer tiempo del Campeonato, ante el mejor equipo hoy en día, nuestro clásico rival, eso nos genera mucha tristeza, nunca nos imaginamos un partido así. En el segundo tiempo mostramos otra cosa, pero no nos alcanzó”, expresó el goleador azul en conferencia de prensa.

En la misma línea, el experimentado atacante argentino sostuvo que “el término arrugar es más de los hinchas que del fútbol profesional, yo no lo utilizo. Hay que buscar una parte futbolística, creo que ellos lo plantearon bien. En cuanto a nosotros, más allá de los sistemas, me parece que cada uno no estuvo a la altura de lo que veníamos haciendo en partidos anteriores y esa es la frustración que tenemos”.

“Me parece que recibimos golpes muy tempraneros, con errores colectivos que no veníamos cometiendo y eso hizo, lógicamente, que se pusiera muy cuesta arriba, sobre todo el primer tiempo. Quedan cosas por corregir, pero por cómo se vivió el post partido, de ese dolor deportivo que tuvimos, se puede aprender”, agregó.

Larrivey y la renovación

Por otro lado, a Joaquín Larrivey se le preguntó si es que ha habido algún avance en el proceso de su renovación, a raíz de la llegada al país del ecuatoriano Luis Roggiero, quien asumió como gerente deportivo de Azul Azul.

“Mi representante estuvo hablando (con Roggiero), pero sinceramente la última vez que hablé con él no hubo modificaciones, simplemente se pusieron en contacto, estuvieron un rato charlando y no hubo avances en el tema”, respondió el máximo anotador de la U en las últimas dos temporadas.