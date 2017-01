El canal "Russia Today" se cuela en sesión del Congreso de EEUU: ¿Un nuevo hackeo?

Como es de costumbre la cadena C-SPAN retrasmitía una sesión del Congreso de Estados Unidos, en el estrado hablaba la demócrata representante por California, Maxine Waters, cuando la señal saltó a la del canal público ruso “Rusia Today”.

La congresista estaba en plena frase cuando se coló una imagen de un lugar de vacaciones que se estaba promocionando en ese momento en la cadena RT, cuya señal sustituyó a la del canal estadounidense durante unos largos 10 minutos.

El hecho recuerda el nerviosismo que se vive en Washington debido a la polémica de que el gobierno ruso habría interferido en las elecciones estadounidenses con hackeos informáticos durante toda la carrera hacia la Casa Blanca.

Antes de que volviera la transmisión a la sesión del Congreso y mientras llegaba la explicación de C-SPAN, las dudas sobre el origen y el motivo de la “nueva programación” surcaron las redes sociales, y por supuesto, también las bromas.

“Russia Today está probando el canal C-SPAN1 para la investidura de (Vladimir) Putin”, señaló uno de los usuarios ironizando sobre la supuesta cercanía entre el mandatario ruso y el presidente electo, Donald Trump, quien asumirá su cargo el próximo 20 de enero.

“Russia Today hackeó el canal de C-SPAN1. ¿Eso es calentamiento global o es la Guerra Fría descongelándose? ¿O las dos?”, tuiteó otra usuaria.

Russia Today hacked C-Span1 feed. Is that global warming or is the Cold War defrosting? Both? Ok cool.

— McKenzie Goodwin (@McKGoodwin) January 12, 2017