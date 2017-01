Santiago Silva llegaría la próxima semana para firmar por la UC

Santiago Silva, goleador uruguayo que juega en Banfield, busca una salida de su club. Por tercera jornada consecutiva, los jugadores del equipo del sur de Buenos Aires no se presentaron al entrenamiento por no haber recibido el sueldo desde hace cinco meses. Por este motivo, la llegada del ex jugador de Boca a Universidad Católica está cerca de concretarse.

Según informó El Mercurio, el está negociando su salida del equipo trasandino y arribaría a San Carlos de Apoquindo la próxima semana para firmar su contrato con la UC.

De todas formas, en Banfield no quieren perder a su goleador, que anotó siete goles en 13 partidos en la primera mitad del torneo argentino. En una entrevista con CDF, Eduardo Spinosa, presidente del club trasandino, aseguró que los Cruzados deben pagar la cláusula del ariete.

“Él tiene contrato con nuestro club y una cláusula de salida de US$10 millones. Gratis no se va. Díganle a Mario Salas que junte plata”, afirmó Spinosa.

“No está confirmada la salida de Silva, hoy tiene contrato con Banfield. El escenario del club esta muy difícil, tenemos una deuda con todo el plantel, pero no por eso vamos a dejar que saquen ventaja de esta situación”, añadió el dirigente.

El Tanque suma cinco títulos en su carrera. Fue campeón del fútbol argentino con Banfield y Vélez, y ganó la Copa Sudamericana con Lanús en 2013. Además, en su paso por Boca Juniors, dirigido por Julio César Falcioni y donde anotó 19 goles, consiguió la Copa Argentina.

