Farkas sale en defensa de Lucy Ana Avilés: "Este chaqueteo esta dirigido por los miserables que no dan ni ayudan"

“He sido maltratada por algunos periódicos y personas que les cuesta ver en mí una mujer fuerte que quizo hacer algo a cambio de Nada ( sé que cuesta creerlo). Hablan de mi padre abiertamente como si lo supieran todo, basta que algo quede escrito para que sea la verdad, hablan de la familia de mi marido, de la empresa que formó su abuelo y se llenan de opiniones. Lo más gracioso es que me enteré por la prensa que yo estoy casada con un tal Sam y además soy directora de Cema”.

Esto es parte del rabioso mensaje que publicó en su cuenta de Facebook Lucy Ana Avilés, la mujer que financió la venida a Chile del SuperTanker y que manifestó su malestar ante parte del trato que ha recibido.

“También están los desconfiados de siempre, que trama Lucy Ana!!!! Nada, mi país se estaba quemando y quise ayudar. Por qué tanta publicidad? Publicidad a qué? a lo que hicimos y a mantener informados a las personas? no lo entiendo”, remarcó la mujer.

De igual manera, alegó que “otros que dicen que cuanta plata se va a echar al bolsillo Walmart con esta donación??? Claramente algunos no entienden lo que significa donar y menos hacer filantropía. En fin, aquí tienen otro ejemplo de maltrato al ser humano, a la mujer”.

Ana Lucy Avilés con el SuperTanker de fondo. Facebook

Las palabras de la mujer hicieron eco esta jornada en otro hombre que también saltó a la fama debido a sus donaciones: el empresario Leonardo Farkas.

“Estimada Lucy: Esto no es por ser Mujer o Hombre, algunos le llaman ‘el pago de Chile’ yo digo No, es ‘chaqueteo’ lo principal es ver el resultado MARAVILLOSO”, escribió en su cuenta de Facebook.

“Qué culpa tiene la mayoría de los Chilenos. Al principio me pasaba lo mismo y fue muy muy duro, ya que sabes en USA y otros países no pasa. Descubrí que al igual que los que diseñaron la ley de donaciones, este ‘chaqueteo’ esta dirigido por los miserables que no dan ni ayudan y así INTIMIDAN y ESPANTAN a los que ayudamos e invitamos a otros a hacerlo”, señaló el empresario.

De igual manera, aseguró que “ya quedó claro que eso de la mano derecha y la izquierda no está funcionando hoy en Chile y está siendo usado como excusa para esconderse, ya que si no, cómo se explica tanta pobreza por un lado y tanta riqueza por el otro y las Iglesias ¡son las más pobres! . Si das públicamente te critican, si lo haces privadamente, dicen, por qué no ayudaste. Que te entre por un oído y te salga por el otro”.

“Total el dinero te lo dio Dios, (por algo y para algo) pero OJO, siempre esta el diablo por ahí (…). Por eso yo digo que ‘lucho para que el bien le gane al mal"”, concluyó Farkas.