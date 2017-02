La reutilización de la comida en Chile

En el mundo se desechan anualmente 1300 millones de toneladas de alimentos que aún pueden ser consumidos. Si bien, en nuestro país no se conocen con detalle las cifras que alcanza esta categoría de mal llamados “desechos”, la Universidad de Talca en su estudio “Cuánto alimento desechan los chilenos” estimó que el eliminar alimento que aún puede ser utilizado es una práctica normal en los hogares chilenos. ¿A cuánto podrían llegar las cifras si hablamos de supermercados, restaurantes y ferias?

Reciclaje solidario

Las empresas realizan donaciones de alimentos “no comercializables”. Pero aptos para consumo.

Una de las pocas organizaciones que ha abordado este tema en Chile es “Red de Alimentos”, considerado el “primer banco de alimentos en Chile”. Trabajan con un modelo solidario, donde a través del aporte de socios estratégicos, colaboradores, patrocinadores y alianzas, logran llegar con aporte alimenticio a 182 organizaciones solidarias. Desde octubre de 2010 a diciembre de 2016 lograron ayudar a 137.753 personas en situación de vulnerabilidad.

Publimetro conversó con María Eugenia Torres, gerente general de la corporación “Red de Alimentos”, quien nos detalló como es el proceso de donación que se realiza a través de ellos. “Red de Alimentos” cuenta con dos centros, ubicados en Santiago y Concepción, donde actualmente entre ambos reciben cerca de 450 toneladas mensuales en donaciones. “Con estas donaciones, estamos trabajando con 182 organizaciones sociales ubicadas en 5 regiones del país: la V Región, la VI Región, la Metropolitana y la Séptima y Octava”, destacó Torres.

Actualmente “Red de Alimentos” colabora con 182 organizaciones sociales en cinco regiones del país

El proceso de donación

Para María Eugenia, lo más importante es la responsabilidad que ellos como corporación tienen con las organizaciones sociales “asegurando la entrega de productos aptos para su consumo y de calidad”. La gerente general de “Red de Alimentos” explicó a Publimetro que las donaciones que ellos reciben de productoras de alimentos o comercio como Walmart y Cencosud, se enmarcan en el Artículo 4, letra F de la Ley 20.920, que establece “mecanismos para prevenir la generación de residuos, incluyendo medidas para evitar que productos aptos para el uso o consumo, según lo determine el decreto supremo respectivo, se conviertan en residuos”. A pesar de estar dentro de la ley de residuos (REP), la ley señala explícitamente “aptos para el uso o consumo”, la cuál es la principal tarea de “Red de Alimentos”: preocuparse que cumplan con esas condiciones.

El proceso consiste en que el donante entrega el producto, catalogado por ellos como “no comercializable” a “Red de Alimentos”. Dentro de esta categoría hay productos que están cercanos a su fecha de vencimiento (pero aún no llegan a ella), productos con problema de etiquetado y productos que no cumplen con estándares de calidad. Por ejemplo, muchas veces en los casos de exportación de fruta, las manzanas no cumplen con el tamaño determinado para ciertos mercados extranjeros, lo que no quiere decir que no sean aptas para su consumo.

Al llegar a “Red de Alimentos” los productos son revisados y clasificados según los tiempos disponibles que quedan para su utilización (antes de la fecha de vencimiento). Según María Eugenia Torres, el proceso total desde la recepción, hasta el consumo del producto por parte de la organización social beneficiada “puede demorar 24 horas”, asegurándose de esta manera que el producto sea consumido en óptimas condiciones. Actualmente reciben alimentos empacados, no procesados, tanto secos o congelados.

Supermercados y productores de alimentos

Wallmart y Cencosud donan a través de “Red de Alimentos”

Desde que comenzaron a operar en octubre de 2010 y hasta el balance realizado en diciembre de 2016, “Red de Alimentos” ha gestionado la donación de más de 16.261.077 kilos de alimentos, los que representan 46.460.220 raciones. Esto ha beneficiado a más de 137.753 personas. Actualmente la corporación trabaja con 182 organizaciones sociales.

Entre las organizaciones que trabajan con “Red de Alimentos” se encuentran grandes cadenas de supermercados como Walmart y Cencosud, así como también grandes productoras como Nestle, Carozzi, Coca-Cola, Andina, Bredenmaster, entre otras.

También colaboran productoras de hortalizas y frutas provenientes de la industria agrícola de la Sexta Región y de la Región Metropolitana, e incluso la Feria de “Lo Valledor”.

Donaciones de restaurantes