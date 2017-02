El insólito decreto presentado en Texas para sancionar a las personas que utilicen el emoji de la bandera chilena

El mito indica que la bandera chilena es una de las más hermosas del mundo. Y pese a que en un artículo de la revista Vanity Fair se elegían a los emblemas patrios más lindos del orbe y en donde no aparecía el nacional, en 1907 un grupo de ciudadanos de la ciudad de Blakenberghe en Bélgica decidió que nuestro blanco, azul y rojo era el mejor del planeta.

Un caso similar pueden decir los habitantes del estado de Texas, considerando que la bandera de ellos es bastante similar a la nuestra, tal como queda claro en la imagen.

Debido a este parecido, los usuarios de redes sociales del mencionado lugar de Estados Unidos han decidido utilizar el emoji de la bandera chilena como si fuera el de su emblema patrio como en el siguiente tuiteo.

Este hecho al parecer no le agradó lo suficiente al Dr. Tom Oliverson, representante de Texas, quien introdujo un proyecto de ley para sancionar a quienes utilicen el emoji de la bandera chilena como si fuera el de Texas.

Y pese a admitir que su iniciativa no es algo de urgencia en la 85 sesión legislativa de Texas que se desarrolla en estos momentos en el Capitolio, si considera que es un tema importante, iniciando la campaña en Twitter con el hashtag #TheBlueGoesAllTheWayDown, para diferenciar que el color azul del emblema de Texas llega hasta el final de la bandera, no como el chileno que sólo está en el cuadrado donde se ubica la estrella blanca.

De esta manera Oliverson ha difundido por su cuenta en la mencionada red social su iniciativa para frenar el uso del emoji de la bandera nacional:

Today in Texas Politics: #HCR75 by @TomOliverson. Urging Texans not to use the Chilean Flag emoji when referring to the Texas flag #txlege pic.twitter.com/Ds2yCwcddT

— Michael Board (@MikeBoard1200) 16 de febrero de 2017