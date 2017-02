¿Qué pasó con el decreto que prohíbe el uso del emoji de la bandera chilena en Texas?

Bastante interés generó en nuestro país el decreto presentado por el representante de Texas Tom Oliverson, el cual busca sancionar a quienes utilicen el emoji de la bandera chilena como reemplazo del emblema del mencionado estado, considerando el parecido entre ambos.

“Me di cuenta que mucha gente escribe ‘Dios bendiga a Texas’ y ponen la bandera chilena”, alegó al diario Dallas News, afirmando que “sólo porque es lo más cercano que no quiere decir que sea un sustituto adecuado”.

Por este motivo, presentó el decreto en la 85 sesión legislativa de Texas que se desarrolla en el Capitolio, en donde se espera que salga humo blanco sobre si será o no prohibido el uso del emoji de la bandera nacional.

Sin embargo, pese a que Oliverson lanzó una campaña con el hashtag #TheBlueGoesAllTheWayDown y que ha dado entrevistas a diversos medios de Texas para recalcar la importancia del tema, los propios habitantes del mencionado estado se han manifestado contrarios a la iniciativa.

Por este motivo, varios tuiteros han aprovechado de trollear a su representante utilizando la mejor estrategia posible: usando el polémico emoji.

Dear @TomOliverson I have an emoji for you 🖕 https://t.co/uJjALQOWs0

— Summer 📎 (@GroomerBunnie) 21 de febrero de 2017