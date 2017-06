¿Adios a los apodos?: El hombre del tiempo salió con su propio nombre

Los apodos que se han vuelto furor en redes sociales se tomaron una pausa este miércoles cuando el meteorólogo Iván Torres apareció con su propio nombre durante la emisión de “TV Tiempo”, el programa sobre el clima emitido por Televisión Nacional.

El presunto fin de la humorada llega justo después de que la figura televisiva confesara al diario Las últimas Noticias que no le gustan los nombres falsos que aparecen en el programa. “No me gustan, no es mi humor. Me río con otras cosas”, aseguró el hombre.

Durante la entrevista indicó que manifestó su rechazo, pero que por “órdenes de arriba”, la medida continúa. Sin embargo, hoy no hubo sobrenombres.

La iniciativa que se ha realizado desde el año 2015 ha dado a Iván Torres y Luis Weinstein infinitos seudónimos, y se transformó en un clásico esperado por los televidentes día a día.

¿Será el fin de los nombres falsos de “TV Tiempo”?